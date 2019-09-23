Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un doğası için büyük bir hata

İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kanal İstanbul'la ilgili benim fikrimi herkes biliyor, üç aşağı beş yukarı. Bunu elbette tartışmak isterim. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim.Ben Kanal İstanbul'un İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Bunu bir program konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. İmamoğlu, Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olan Kanal İstanbul'la ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Kanal İstanbul'la ilgili benim fikrimi herkes biliyor, üç aşağı beş yukarı. Bunu elbette tartışmak isterim. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim. Bir şirkete verilmiş, kanal çizilmiş, onun etrafına havalimanı yerleştirilmiş. Bir şirket plan çalışabilir. Ama planın altlığı oluşurken hem dünya literatüründe hem de planlama meselesi açısından. Ben Kanal İstanbul'un İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Bunu bir program konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİ Mİ?

Erdoğan'dan bir randevu talebinde bulundunuz mu? sorusuna da İmamoğlu, "Bulunmadım, çünkü bizi yeniden davet edeceklerini belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı" dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında;7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi olacak.

Kanal İstanbul'un toplam alanı 26 bin hektar olacak. Yatay mimari ile sadece 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus planlanıyor.