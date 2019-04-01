Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne diyorsunuz?" sorusuna "Ben 2024 Mart'a kadar görev yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

BBC Türkçe'den Osman Kaytazoğlu'na konuşan Ekrem İmamoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl önceki açıklamasında İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanamaktır, dünyayı kazanmaktır demişti. Sizin için İstanbul'u kazanmak ne ifade ediyor?" sorusunu yanıtladı.

"İSTANBUL'U KAZANMAK..."

İmamoğlu, " İstanbul'u kazanmak İstanbul'un 16 milyon insanının gönlünü kazanmaktır. Bu başka bir siyasi dil aslında, belki pek anlaşılmıyor ama sizler görüp anlayacaksınız, başka bir siyasi dil var bunun içinde ve başka bir dili dünya tanıyacak, İstanbul'da yaşattığımız o yerel dili. Ben İstanbul'un 16 milyon insanının gönlünü kazanmak istiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

"2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne diyorsunuz?" sorusuna ise İmamoğlu, "Ben 2024 Mart'a kadar görev yapmak istiyorum" cevabını verdi.