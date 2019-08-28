Yılın en ilham verici haftasına 2019 yılına damga vuran bir isim katılıyor!

Brand Week Istanbul, 2019 yılında sahiplendiği Geleceği Tasarlamak temasıyla sürdürülebilir, demokratik, yaratıcı ve yenilikçi bir geleceğe dair vizyonu, iş modeli ve söyleyecek sözü olan bilim insanlarını, sanatçıları, fikir ve teknoloji önderlerini, mucitleri ve hikâye anlatıcılarını bir araya getiriyor. 4-8 Kasım 2019 tarihinde Zorlu PSM başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerinde kent sakinleriyle buluşacak olan etkinliğe dair her geçen gün yepyeni bir detay belli oluyor.

Yılın en ilham verici haftası Brand Week Istanbul'a 2019 yılına damga vuran bir isim katılıyor: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu'nun hayatı

Ekrem İmamoğlu 1970 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu ve lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede insan kaynakları yönetimi yüksek lisansı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

1992 yılında, henüz yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlendi; konut projeleri ve kentsel planlama projeleri yürüttü. İstanbulluların yaşam standartlarını yükseltmek için muhtelif konut projelerini planlar ve yönetirken karşılaştığı yerel siyasetten kaynaklanan sorunların çözümü için siyasete girmeye karar verdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün üyesi oldu. Seçim kampanyaları için partisinin saha kampanyalarında çok yüksek bir performansla çalıştı ve ardından 2009 yılında Beylikdüzü CHP İlçe Başkanlığı'na seçildi.

5 yıl boyunca ilçe örgütünü büyüten ve aktif hale getiren bir ilçe başkanlığının ardından, 2013 sonunda partisinin içinde yapılan ön seçimlerle Beylikdüzü Belediyesi Adaylığı'na seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimleri için ortaya koyduğu etkin kampanyayla, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Belediye başkanı seçildikten sonra, 2014 – 2019 yıllarında Beylikdüzü ilçesinin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. İlçenin sosyal yaşamında, altyapı hizmetlerinde ve ilçe sakinlerinin hayat standartlarının yükseltilmesinde yaptığı olumlu değişimler sayesinde İmamoğlu, Beylikdüzü sakinlerinin, medyanın, akademinin ve parti üst yönetiminin dikkatini çekti.

Böylelikle CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak atadı. Üç aylık yoğun bir kampanyanın ardından, İmamoğlu yüzde 48,82'lik oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu oran son 30 yılda İBB Başkanlığı seçimlerinde elde edilen en yüksek oranıydı.

Merkezî iktidar partisinin itirazları sonucu İmamoğlu'nun belediye başkanlığının 18'inci gününde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İBB Başkanlığı seçimlerini iptal etti ve 23 Haziran 2019'da bu seçimin tekrarına karar verdi.

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimi iptal etmesinin ardından, 6 Mayıs 2019 akşamı Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yaptığı tarihî konuşmayla yeni seçim kampanyasına başladı. Konuşması YSK'nın kararıyla hayal kırıklığına uğrayan seçmenler için büyük bir umut ve azim duygusu yarattı. Bu duygu tüm kampanya boyunca genişleyerek sürdürüldü.

İmamoğlu'nun 23 Haziran Kampanyası Türkiye'de adalet ve demokrasi mücadelesinin sembolü haline geldi. 23 Haziran'da elde ettiği yüzde 54,2'lik seçmen desteği, İstanbul ve Türkiye'nin demokratik geleceği için bir dönüm noktası oldu.