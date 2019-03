Ekrem İmamoğlu: Deprem Konusu Siyasi Bir Mesele Değildir

Kaynak: DHA

Yüksel KOÇ - Harun Uyanık/ İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Mardinliler Vakfı (MAREV) tarafından düzenlenen programı katıldı. Depremin kendileri için güncel bir konu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Milli bir meseledir, siyasi bir mesele değildir. Dolayısı ile partiler üstüdür. Kavramların, her şeyin bittiği andır. Allah korusun ki bu şehre tedbirleri almadan bir deprem olmaz. Bu bir dua gibi ama yapacak başka bir şey de yok" dedi."PROF. DR. AZİZ SANCAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN İNŞASINA BAŞLADIK"Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında, CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı ve Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi ile birlikte MAREV tarafından Ataşehir'de düzenlenen kahvaltıya katıldı. Mardin'in binlerce yıldır hoşgörü mirası barındırdığını söyleyen İmamoğlu, "Dünyaya Mardin'in kültürel ve hoşgörünün merkezi olduğunu anlatsak yeter. İstanbul da Mardin kadar derinliğe sahip" dedi. Mardin'in Prof. Dr. Aziz Sancar'ı gibi birisini yetiştirdiğini hatırlatan İmamoğlu, "Biz de çok kıymetli hocamızla ve vakfıyla işbirliği yaparak Beylikdüzü'nda Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nin inşasına, kendilerinin danışmanlığı ve projemize sunduğu katkılarla başlamış olduğumuzu duyurmak isterim" dedi.'İSTANUL'UN EN ÖNEMLİ SORUNU DEPREM'İmamoğlu, "Bizim tek kurduğumuz hayal 16 milyon insanın yaşam kalitesi. İstanbul'un en önemli sorunlarından biri deprem, bana göre birincisi. Niye derseniz; içinde can güvenliği var, içinde mal güvenliği var, içinde toplumun huzuru var. Allah korusun ki, bu kentte yaşanacak bir deprem aynı zamanda Türkiye'nin moralsizliği, ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya girmesi demektir. Çok basit bir örnekle şunu söylemek istiyorum; Kartal'da bir bina yıkıldı 21 canımızı kaybettik. Sadece 3-4 gün sonra devletin yetkililerinden, hükümetin yetkililerinden açıklama yapıldı. Neymiş efendim, talimat verdik üç ay içerisinde İstanbul'un riskli binalarını tespit edip bize bildirin. Yani depremi yaşayalı ve hissedeli neredeyse 20 yıl olmuş. 20 yıl sonra bir bina yıkıldı diye bu mesajı verdik ve 'bize riskli binaları bildirin' dedik diyen devlet adamı, hükümet yetkilisi kimse o gün topluca istifa etmeliydiler. Çok net. Hepsi birden istifa etmeliydiler. Bu kadar acı bir konuya tek bir adım, tek bir hamle ne yazık ki yapılmamıştır. Kentsel dönüşüm adına bu şehirde bir model oluşturulamamıştır, hemen yanı başımızdaki Fikirtepe bu acı örneklerinden bir tanesidir. Bir çok şeyi sıralayabilirim, vaktinizi bununla almak istemiyorum. Ama deprem bizim en güncel konumuz olacak. Milli bir meseledir, siyasi bir mesele değildir. Dolayısı ile partiler üstüdür. Kavramların, her şeyin bittiği andır. Allah korusun ki bu şehre tedbirleri almadan bir deprem olmaz. Bu bir dua gibi ama yapacak başka bir şey de yok" diye konuştu.Sadece kendi partisi veya ittifak yaptıkları parti ile değil, tüm sivil toplum kuruluşu ve kurumlarının fikrine başvuracaklarını söyleyen İmamoğlu, "Zira bunun tersini yapan, bir kişiden talimat alarak şehri yönetmeye çalışan ve sadece kendini bir kuruma veya bir kişiye mesul hisseden anlayış bu şehre hizmet edemeyecektir. Çok net altını çizmek istiyorum. Ben kendimi bu şehrin 16 milyon insanına mesul hissediyorum" dedi.