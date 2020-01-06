Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana namaz kıldığı gün konuşulanlara ve o günkü talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karar gazetesine konuşan İmamoğlu, "Yakın zamanda Cuma Namazı'nda da karşılaştınız, bu (randevu) talebinizi yüz yüze yeniden ilettiniz mi?" sorusuna yanıt verdi.

"ERDOĞAN'A TOPLANTIYI SORDUM"

Erdoğan ile Eylül ayındaki karşılaşmalarında randevu talebini yinelediğini vurgulayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cuma Namazı'nda karşılaştık evet, orada talebimi ilettim yeniden. Şunu da söyledim. Hatırlarsanız biz Eylül ayında 30 belediye olarak davet edilmiştik. Davet edildiğimiz o toplantıda da bir karar verildi. Kanunla ilgili çalışmalara çağrılacaksınız denildi. Bu benim talebimdi. Bunu kabul etti. Teşekkür de ettim kendisine.. Bizim CHP belediye başkanları olarak da üç ismi de kendisi sıraladı. Biz vermedik isimleri. Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen ve Ekrem İmamoğlu diye kendisi ifade etti. Ben camide hem onu sordum hem de bu toplantının gerçekleşmediğini ifade ettim."

"BU HAFTA ARAYACAKLAR SİZİ"

Erdoğan'ın kendisine "Toplantıyla ilgili bu hafta dönecekler size, bu hafta arayacaklar sizi" dediğini aktaran İmamoğlu, "Ama o bir hafta gelmedi henüz. Yani bu Cuma, kaç oldu bilmiyorum ama henüz o bir hafta gelmedi. Randevu konusuna hiçbir şey söylemedi" diye konuştu.

"EN BÜYÜK PR, SEÇİMİ İPTAL ETMELERİ"

İmamoğlu, "Sizinle ilgili şöyle bir eleştiri var, duymuşsunuzdur mutlaka. Çok fazla PR yaptığınız ve çok fazla genel siyasete oynadığınız, 2023 seçimlerine doğru hazırlık yaptığınız ve bu yüzden belediyeye çok fazla konsantre olmadığınız yönünde. Ne diyorsunuz buna?" sorusuna işe şöyle cevap verdi:

"PR yaptığımız konusunda bunu söyleyen özellikle AK partililer haklı. Ama en büyük PR 6 Mayıs'ta seçimi iptal etmeleridir. Toplum haklılığımızı, becerilerimizi ve de iletişim gücümüzü daha çok hissetmiştir. 6 Mayıs ile 23 Haziran arası, bu ülkenin demokrasi değerleri adına kınadığım bu süreç aslında bir nevi bizim lehimize dönmüştür. PR bir tek orda vardır. Seçildiğim an itibariyle tümüyle İstanbul konularıyla ilgileniyorum. Bu eleştiriyi yapan herkesi de şöyle keyifle iyi bir İstanbul Belediye Başkanı izlemeye davet ediyorum. Başka bir derdimiz yok."