13.06.2019 22:40
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EKREM İMAMOĞLU ESENLER'DE MİTİNG DÜZENLEDİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler meydanında miting düzenledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler meydanında miting düzenledi.
Ekrem İmamoğlu, Yeniden bir seçim yapacağız ama bu millet demokrasi mücadelesini de veriyor. Sadece bir yerel seçime gitmeyeceğiz. Bu millet partiler üstü bir demokrasi mücadelesi veriyor. Demokrasi mücadelesi veriyor. Vatandaş, hakimiyet bendedir diyecek. Vatandaş demokrasiye olan inancını 23 Haziran'da hep birlikte ispat edecek. dedi
İmamoğlu, 'Biliyorsunuz servisçi esnafımıza ben plaka sözü vermiştim. Tahdit sözü vermiştim. Bugün benim yerime şu anda yapılan hukuksuz karar gereği İstanbul Valisi vekalet ediyor. O verilen görevi yerine getiriyor. Ancak bugün UKOME'de alınan kararla tahdit kararı için yola çıkıldı. Oradaki servisçilerin hakkını veren de benim. Onlar plakayı tehdit olarak kullandı, ben de servisçilere dedim ki 'tehdit yok tahdit hakkınızı vereceğim, gelir gelmez düğmeye basacağım' demiştim süreç başladı. Şimdi de o yerine getiriliyor. Dolayısıyla ben size şu sözü veriyorum, 18 günde söylediği her şeyi yapan Ekrem İmamoğlu olarak, farkındaysanız bu arkadaşlar bu 18 gündeki faaliyetlerimle, etkinliklerimle çıldırdılar. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Siz yetkiyi bu kardeşinize tekrar iade edeceksiniz şeklinde konuştu.
40 HANELİ KÖYDEN DÜNYANIN EN GÜZEL KÖYÜNE BELEDİYE BAŞKANI YAPMIŞ?
İmamoğlu, 'Sen, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde 40 haneli bir köyde doğmuş, bu şehir seni okutmuş, daha sonra İstanbul'a gelmiş, bu ülke seni yetiştirmiş, sana imkanlar sunmuş ve 40 haneli köyden dünyanın en güzel köyüne belediye başkanı yapmış. Bunlar hiçbir ülkede görebileceğimiz şeyler değildir. Bu nedir biliyor musunuz Ekrem İmamoğlu, işte tam da Cumhuriyet'in, demokrasinin ve bu güzel ülkenin projesi diye konuştu.EKREM İMAMOĞLU ESENLER'DE MİTİNG DÜZENLEDİ
Kaynak: DHA
Esenler, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel

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