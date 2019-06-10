EKREM İMAMOĞLU ESENYURT'TA MİTİNG DÜZENLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB ) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü 'nde yaptığı basın açıklamasının ardından, Esenyurt cadde ve sokaklarında seçim turu attı. İmamoğlu ardından miting düzenledi. Mitingde İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda milletvekili eşlik etti.Ekrem İmamoğlu mitingde yaptığı konuşmada, "Çok güçlü geliyoruz. Milletçe, halkımızla beraber geliyoruz. Çocuğu, genci, kadını, erkeği, bütün partililer herkes, 16 milyon İstanbulluyla geliyoruz. Bu kadar çocuk, kadın, genç bir arada hiçbir mitingde yok. Eğer bir yerde çocuk, genç, kadın bu kadar çoksa, orada umut var, umut var, umut var. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı biliyorum. Çözüm olmaya geliyoruz. En önemli sorun, işsizlik. Onu da biliyoruz. Yakın çevresinde çocuğu, genci, yakını işsiz kim var desek, hepiniz el kaldırırsınız. İstanbul'da neredeyse 3 gençten biri işsiz. Açlık sınırının altında yüz binlerce insanımız var. Biz, bu şehrin ekonomisini düzeltmeye, bu şehirde işsizlere iş bulmaya geliyoruz" dedi.

"KREŞ HAMLEMİZİ ESENYURT'TAN BAŞLATACAĞIZ"

İmamoğlu, "Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt kardeşimle arkadaşımla çok güzel işler yapacağız. Esenyurt'un kadınlarını iş hayatına katacağız. Kreş hamlemizi buradan başlatacağız. Gençlerin işsizlik sorunlarını çözmek için istihdam ofislerimizi en yoğun şekilde burada çalıştıracağız. Esenyurt'ta en önemli sorunlardan birisi olan çevre, yeşil alan sorununu başkanımızla beraber çözeceğiz, yeni bir Esenyurt yaratacağız. Tapu sorununu biliyorsunuz. Mağdur olanlarla beraber çözeceğiz. Esenyurt'un bazı mahallelerinde uyuşturucu, bağımlılık sorunu olduğunu biliyoruz. İstanbul'un diğer yerlerinde olduğu gibi seferberlik başlatacağız" diye konuştu.

"GÖREVE 5 YILLIĞINA GELDİĞİMİZİ BİLİRİZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul ve Esenyurt'un bir gerçeği var ki mülteci sorunu. Mülteci sorununu ne yazık ki, hep arka ceplerine attılar. İlgilenmediler. Biz, insanlığı iyi biliriz. Biz insana değer veririz. O ayrı. Ama mülteci dostlarımız mülteci olduklarını bilecek. Bu konuda ulusal bir politika geliştirmekten aciz davrananlara ulusal bir politika geliştireceğiz. Bu şehirde olan mültecilerin özellikle kadınlarına çocuklarına elbette destek olacak. Günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmek zorunda olduklarını elbette anlatacağız. Biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Kucaklarız, barınma konusunda destek çıkarız. Kadınların, çocukların mağdur olmaması için çabalarız. Bu konuda koltuk işgal eden bir belediye başkanı olmayacağım. Ulusal ve uluslararası platformlarda anlatacağım. Sadece plajlardan fotoğraf göstererek bu sorun anlatılmaz. Mülteci sorununu anlamak için Esenyurt'a geleceksiniz. Bu sorunu bu kardeşinizle çözeceksiniz. Bu arkadaşlar çözemez kardeşim. Göreve geldiklerinde ne zaman gideceklerini bilmedikleri için çözemezler. Biz, 5 yıllığına göreve geldiğimizi biliriz."

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun seçim turundan detaylar

-Miting alanından detaylar

-Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA

- İstanbul