Ekrem İmamoğlu eşinin, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle bir araya gelmesi hakkında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın bir araya gelmesi gizli bir ittifak olarak yorumlanmıştı. İmamoğlu bu konu hakkında ilk defa yorum yaptı. "Gizli bir kadın ittifakı varsa ondan benim de bilgim yok." dedi.

"GİZLİ BİR KADIN İTTİFAKI VARSA ONDAN BENİM DE BİLGİM YOK"



Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın bir araya gelmesinin gizli bir ittifak olarak yorumlandığının sorulması üzerine, "Gizli bir kadın ittifakı varsa ondan benim de bilgim yok. Sadece 3 hanımefendinin yemek yiyerek, sohbet edip, dertleşmesi var. Ama bilmediğimiz bir kadın ittifakı varsa, biz de oturup bir düşünelim. Siz de düşünün" yanıtını verdi.