Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı

Siyasette FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması devam ediyor. Dün Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "FETÖ'nün siyasi ayağı" olarak suçlamasının ardından bugün de Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği video ile Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı'nın izlettiği videoda yer alan "İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı" ifadelerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert sözlerle tepki gösterdi. İstanbul Planlama Ajansı'nın lansmanından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, danışmanının Cumhurbaşkanı tarafından "FETÖ imamı" olarak gösterilmesi soruldu.

"FETÖ İMAMI DENEN ŞAHIS MİT'E DE HİZMET ETTİ"

Ekrem İmamoğlu bu soruya, "Bahsi geçen vatandaş (Erkan Karaaslan) benim danışmanım değil. Bahsi geçen vatandaşın hizmet ettiği birçok kamu kurumu var, onlarca bakanlık var, MİT var. 2012'den beri hem AK Parti döneminde hem ben Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken de hizmet eden konumdaydı. Verdiği hizmetlerin hepsi kayıtlı" ifadeleriyle cevap verdi.

"BANA KUMPAS KURULMAYA ÇALIŞILDI"

Açıklamalarının devamında Erkan Karaaslan'ın avukatının kendisine suç atmak için bir bakan tarafından İzmir'e davet edildiğini belirten İmamoğlu, "Polemik yaratmamak adına bugüne kadar paylaşmadığım bir şeyi ilk kez açıklayacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum: 31 Mart seçiminden birkaç gün önce bahsi geçen Erkan Karaaslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti, hem de bilet alarak? Hâlâ kabinenizde bulunan bu bakan, 'İmamoğlu'na öncelikle FETÖ, yoksa yolsuzluk suçu at, amacımız onları bitirmek' dedi mi, demedi mi? Bu kumpastan, bugün bu yalan ifadeleri kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'ın haberi var mı? Onun onayıyla mı yapıldı, yoksa haberi yok mu?" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın izlettiği videoda Erkan Karaaslan bu şekilde gösterildi

"SAMİMİ İFADELERİMİ GERİ ÇEKİYORUM"

Bu iddia ile ilgili çok kızgın olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Böyle makamlar böyle yalan ifadeleri nasıl kullanırlar, çok üzüntü içindeyim. Kendisine bir ay önce çok samimi bir mektup yazdım. İstanbul'la ilgili brifing vermek için talebimi ilettim. Ama hâlâ Cumhurbaşkanlığı makamı üzerinden, ona sunulan yalan bilgilerle kumpas devam ediyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm samimi ifadelerimi artık geri çekiyorum. Gerek kalmadı. Suçladıkları, FETÖ imamı dedikleri şahıs şu an serbest. Mahkemesi görülmüş ve serbest. Böyle bir ifşa olabilir mi?" diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" açıklamasının ardından bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda bir video izletti. Videoda, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun danışmanlarının FETÖ'yle bağlantılı olduğu ifadeleri yer alıyordu.