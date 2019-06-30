30.06.2019 12:04
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Ekrem İmamoğlu, Gazi Koşusu'nda 19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra Gazi Koşusu'nda bir ilke imza atacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıp görevine resmen başlayan Ekrem İmamoğlu , bugün Veliefendi Hipodromu'na gidecek. Ekrem İmamoğlu'ndan önce kupayı bizzat vermek üzere Hipodroma gelen son isim Ali Müfit Gürtuna olmuştu.

EN SON ALİ MÜFİT GÜRTUNA GİTMİŞTİ

Ali Müfit Gürtuna, 2000 yılında koşulan yarışı kazanan Talaria isimli safkanın sahibi merhum Özdemir Atman'a kupasını kendi elleriyle vermişti. Sonrasında 13 yıl görev yapan Kadir Topbaş bir kez bile hipodroma gelmezken, son başkan Mevlut Uysal da Veliefendi'ye hiç uğramamıştı.

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Ekrem İmamoğlu, Gazi Koşusu'nda 19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Ali Müfit Gürtuna , İstanbul , Ekrem İmamoğlu , Spor , Güncel

YORUMLAR(3)
NİZO:İsraftan bahsediyorsun kendi milyon dolarlarını binleri bulan daire yüzlerle dükkan villalar arsalar vedaha neler bunları konuşmuyorsun nasıl geldigi baban da Edremit deki zeytinlik lerden elini çeksin villa yapıp satıcam diye zeytin agacı katliamı yapıyor
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  • ..... :ne güzel işte adam zaten zengin, senin benim rızkımıza göz dikmez. alyansla gelip milyoner olana sor sen bunu, ağaç katliamının müsebbibleri mecliste!!!
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:-:İMAMOĞLU HARBİDEN ÇOK KARİZMATİK AYNI SÖZ DİZİSİNİN KAHRAMANLARINDAN MÜCAHİT SERDENGEÇTİYE BENZİYOR
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5 7
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