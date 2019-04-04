Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti

Resmi olmayan sonuçlara göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yoğun programına ara verip gizlice Eyüp Sultan Camii'nde dua etmeye gitti. İmamoğlu, camiden çıktıktan sonra çalışmalarına geri döndü.

İşte İmamoğlu'nun o fotoğrafı;

BİNALİ YILDIRIM'IN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da en yüksek oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına çıktı. İmamoğlu AK Partili yetkililerin ve Binali Yıldırım'ın eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu, "Tek konu Ata'mın manevi huzurunda deftere yazmış olduğum 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' yazım. Bu biraz sıkıntı yarattı. Ben YSK'nın gösterdiği sayılar üzerinden kendi tutanaklarımız üzerinden elde ettiğim bir hakkın devamıdır. Bu süreç uzamasın istiyoruz. Hukuka ve anayasaya inanıyoruz. 1 oyla bile seçimin kazanmanın önemini biliyoruz. Bizim 20 bin oy farkını küçümserken 3 bin oyla kazandığınızı açıklıyorsunuz. Sayın Bahçeli'nin '1 oyla bile kazanırsınız' sözlerini hatırlatırım. YSK'nın sürecin uzamamasıyla ilgili yoğun çalıştığını biliyoruz. Ama lütfen süreci toparlayınız artık. Süreç bellidir, ortadadır. İtirazlar sürerken, 30 bin oy farkla Ankara'daki adayın başkanlığının kesinleştiği gibi pat diye açıklayın demiyoruz." dedi.