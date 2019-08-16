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Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen, 60'ıncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katıldı.

16.08.2019 17:17 Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katıldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen, 60'ıncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katıldı.
İmamoğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'u da ziyaret etti. Ziyarette konuşan İmamoğlu, yıllardır Hacıbektaş'a geldiğini ve anmalara katıldığını söyledi. Hacıbektaş'ın, kurtuluş mücadelesinin önemli manevi duraklarından olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, "Böylesine hassas noktanın çok üst seviyede geliştirilmesi ve korunması konusunda kararlıyız. Bu kadim kente yapılacak hizmet, tüm ülkenin ve İstanbul'un borcudur. Bunu en iyi şekilde yapabilmek adına ben iyi biliyorum ki İstanbul'daki belediye başkanlarımız olsun, diğer büyükşehir belediye başkanlarımız olsun, bu sürecin içinde olacaklar" diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş, Hacıbektaş, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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