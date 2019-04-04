Ekrem İmamoğlu Halk Pazarını Ziyaret Etti

CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, "Seçim öncesi bu kadar emin oldukları bir sistemi, dünyanın en güvenilir sistemi diye tanıttıkları sürecin seçimden sonra hiçbir kısmına güvenmemeleri çok komik. Hakimlere, oradaki görevlilere güvenmiyorlar, sandıkta görevli olan kendi partililerine güvenmiyorlar. YSK'ya güvenmiyorlar. Şimdi 'kameralar huzurunda' diye teklif yapıyor, üzüntü duyuyorum." dedi.
İmamoğlu, Güngören
'de halk pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra Beyoğlu
'nda Pera Palace Otel'de gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, buruda soruları yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
'un "oyların sayımının kameralar önünde yapılması" çağrısını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:
"Ben tabii kendilerini seçim öncesi ve sonrası duydum. Ama açıklamaları üzüntü veriyor. Seçim öncesi bu kadar emin oldukları bir sistemi, dünyanın en güvenilir sistemi diye tanıttıkları sürecin seçimden sonra hiçbir kısmına güvenmemeleri çok komik. Hakimlere, oradaki görevlilere güvenmiyorlar, sandıkta görevli olan kendi partililerine güvenmiyorlar. YSK'ya güvenmiyorlar. Şimdi 'kameralar huzurunda' diye teklif yapıyor, üzüntü duyuyorum. Bence seçimden önce söylediklerini bir daha dinlesin. Bir de kameraya konuşmadan önce söylediklerini aynaya bakarak konuşmasını tavsiye ediyorum ."
Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadaki bir görüntünün sorulması üzerine de şunları söyledi:
"Benim anlayışımda ve ahlakımda şu var; Beylikdüzü
'nde göreve başladığımda da aynı şeyleri söyledim. İstanbul'a dair de aynı şeyleri söylüyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum an itibarıyla hiçbir çalışanım bana hizmet etmesin. İstanbulluya hizmet etsin. Belediye çalışanının kişiye hizmeti diye bir şey olabilir mi? Yanlış buradan başlıyor. Lütfen çalışanların gönlü rahat olsun. Bana hizmet etmeyecekler, layıkıyla İstanbulluya hizmet edecekler. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Adamcılık, particilik ve partizanlık bunların bitmesi lazım. Kurum aidiyeti İstanbul'a ait olmak ve İstanbul'a hizmet etmek, bu kültüre bu toplumun ihtiyacı var. Yardımlar v.s. ..Belki İstanbul tarihinde, bu kadar yerel yönetimin, yardımları, sosyal yardımları hem ahlaklı hem nitelikli hem de bugünün ekonomik zorluklarına çözüm bulan anlayışla bu kadar geniş kapsamlı bir vaat programı açıklayan başka bir belediye başkanı olduğunu düşünmüyorum. Öğrenci bursundan birçok hususa kadar biz hem var olanı korumak hem de daha çok genişletmek konusunda birçok politikaları açıkladık. Kimsenin endişesi olmasın. Kimse bize bağlılığını bildirdikten sonra yardım almayacak, bunu önemsiyoruz. İhtiyacı varsa alacak, öğrenciyse bursunu alacak, ihtiyacı olan bir aileyse katkısını alacak. İnsanımıza katkı sunmaya güzel politikalarla buluşturmaya geliyoruz."
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
Kaynak: AA