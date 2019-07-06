Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli

Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'nin Güzelce Köyü'nde düzenlenen hasat şenliğine katıldı. Biçerdövere binip, buğday biçen İmamoğlu, '' İstanbul, tarımıyla da bereketli. Umarım İstanbul'un her köyü, farklı ürünleriyle öne çıkar. Çocuklarımızın, gençlerimizin tarımın kıymetini öğrendiği bir İstanbul olur'' dedi.

İmamoğlu'na, şenlikte, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti. Biçerdövere binen İmamoğlu, ilk ürün buğday hasatını araç üzerinden izledi.

"TARIM, İSTANBUL'DA VE TÜM TÜRKİYE'DE ÖNCELİKLİ KONUMUZ"

Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, ''Tarım, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de öncelikli konumuz. Tarımın gelişmesi ve tarım alanlarının korunması, korunan alanların da düzenli bir tarım üretimine kavuşması, bizim gerçekten çok kıymetli bir işimiz olacak. İstanbul gerçekten bereketli. Özellikle tarımıyla da bereketli. Bunun öne çıkması lazım. Bugün, Büyükçekmece'de hasata, 'Merhaba' dedik. Tarımla uğraşan çiftçi dostlarımızın bu güzel ve bereketli gününe eşlik ettik. Umarım İstanbul'un her köyü, farklı ürünleriyle öne çıkar. Çocuklarımızın, gençlerimizin tarımın kıymetini öğrendiği bir İstanbul olur. Hep beraber organize edeceğiz. Bol bereketli tarım günleri diyoruz İstanbul'da'' diye konuştu.