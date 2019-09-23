Ekrem İmamoğlu, İBB'nin borcunu açıkladı: Tolalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de katıldığı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu açıkladı. İmamoğlu borçlanmayla ilgili, "İBB'nin totalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde. Kısa ve orta vadeli borç 30 milyar TL'nin üzerinde. 25 yıla kadar giden borçlar var" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu belediyenin ekonomik durumunun sorulmasın üzerine de "En doğru sorulardan birisi. İşin özeti Türkiye'de ekonomi. İstanbul bu konuda kapasitesi en yüksek şehirlerden bir tanesi. Meclis'te sıkıntılar yaşayabileceğimizi biliyoruz. İlk Meclis'te bunu aştık. Borçlanma hakkını verdiler" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu devamında şunları söyledi:

"Son mecliste 'Kullanmadınız niye istiyorsunuz?' dediler.

Bir takvimimiz var. Muazzam bir takvim yönetiyoruz. 2019 bütçesinde gider bütçesi var. 3 milyar liraya yakın aşağıya çektik. 20 milyar liraya kadar indirdiğimizi düşünüyoruz.

Büyükşehirin politikasının doğru yürümediğini tespit ettik. Mali durumlarda en önemli meselelerin başında: Yürümeyen metro hatları

Burada borçlanma ayrı bir kalem. Bunun gibi borçlanmalarımız var.

"25 YILA KADAR GİDEN BORÇLAR VAR"

İBB'nin tolalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde. Kısa ve orta vadeli borç 30 milyar TL'nin üzerinde. 25 yıla kadar giden borçlar var.

Kendi iştirakine borçlu ama o da borcu. 1 milyar liraya yakın vergi borcu ödemek zorunda kaldık. İştiraklere ödemek zorunda kaldığımız rakam buna dahil değil.

"MAGAZİNSEL CEVAP BEKLEMEYİN"

Ben şu an rakamları paylaşıyorum sizinle. Magazinsel bir cevap beklemeyin mühür deyince. Birinci sırada İBB'nin yönetimine idari ve mali disiplin getiriyoruz. Toplum "Benim paramla ne yapıyorsun?" diyor."