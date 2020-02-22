Haberler » Güncel » Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi - Haber

Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde kampa girdi.

22.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:09Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya'nın ilçesinde bulunan otelde kampa girdi.  2 gün sürecek kampta, durum değerlendirmesinde bulunularak, projeler ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca'da bulunan bir otelde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak. Toplantıya verilen aralarda dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu'nun kıyafet giydiği görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Sapanca, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 21:52:55