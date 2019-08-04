Ekrem İmamoğlu ile Egemen Bağış yan yana!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilen ilk Süryani kilisesi olan Mor Efraim Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin Yeşilköy'deki temel atma törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılan İmamoğlu, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın bitmesinden sonra, aralarında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da bulunduğu heyetle birlikte temel atma butonuna bastı.

Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile yan yana oturması da dikkatlerden kaçmadı.

BÜYÜKELÇİ OLARAK ATANACAK İDDİASI

Hatırlanacağı üzere Bağış, son günlerde büyükelçi olarak atanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş hatta Türkiye'nin Çekya ile temasa geçtiği ileri sürülmüştü.

AYTUN ÇIRAY TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Rıza Sarraf davası ile gündeme gelen ve bu süreçte istifa eden bakanlardan Egemen Bağış'ın büyükelçi olarak atanacağını iddia etmişti.

Bağış'ın büyükelçi olarak atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçtiği ileri sürülmüştü.

Çıray, Bağış için söz konusu ülke ile temasa geçildiğini ve agreman (atama için uygunluk araştırması) istendiğini belirtmişti.

Çıray, "Bir dönem adı oldukça şaibeli meselelere gündeme gelen Egemen Bağış'ın Prag'a Büyükelçi olarak atanması için agreman istendiğini duydum. Ülkemizin layıkıyla temsili ve itibarı açısından pek umut verici değil. Adeta Dışişleri'ni çökertme operasyonu hızla devam ediyor..!" ifadelerini kullanmıştı.