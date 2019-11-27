Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına ilişkin konuştu. İSMEK'te bir geçiş süreci olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu bir geçiş süreci. Daha sağlıklı ve verimli, mevsimlik çalışandan daha çok sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, İstanbul Davutpaşa'daki İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulu'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SÜREKLİ ÇALIŞAN KURUM HALİNE GETİRECEĞİZ"

Kapatıldığı ve öğretmenleri işsiz kaldığı iddia edilen İSMEK kursları ile ilgili açıklama yapan İmamoğlu şunları kaydetti: Aslında bir geçiş süreci olduğunu birkaç kez söyledik. Daha sağlıklı ve verimli, part-time (yarı zamanlı) ve mevsimlik çalışandan daha çok sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istiyoruz İSMEK kurumunu. Bu şekilde yılın bütününe yaydığımızda, çok daha yüksek sayıda kursiyer sayısına da ulaşacağız.

"FARKLI BİR BOYUTA TAŞIYACAĞIZ"

Burada ayrıca zincirin halkalarını tamamlama amacı var arkadaşlarımızın, sadece bir meslek kursundan ziyade bir sonraki aşamayı, hatta öncesini, işsiz başvurusundan başlayan uygun meslek grubuna dahil edilip meslek öğrenen, daha sonrasında da iş bulma konusunda kurduğumuz kurumlar ve ofisler tarafından desteklenen, hatta girişimciliği de desteklenen boyuta kavuşturmak istiyoruz.

"ÇOK DUYURULMAMIŞ"

Burası geçmişte güzel tasarlanmış; ama çok da duyurulmamış. Şimdi bunu duyurmak, bu gibi yerleri daha geliştirmek, daha etkin hale getirmek istiyoruz. Bu bir geçiş süreci. Görecekler daha yüksek sayıda kursiyer, daha fazla insana hizmet eden bir kuruma dönüşecek ve verimliliği artacak.