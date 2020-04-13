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Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı

Ailelerine koronavirüs bulaştırmamak için Zeytinburnu'ndaki bir otel konaklayan sağlık çalışanları otelden çıkarıldı. Otelden çıkarıldıklarını sosyal medyadan duyuran Doç. Dr. Serhat Güler'in mesajını alıntılayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sahip çıktı. İmamoğlu, "Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı" ded.

13.04.2020 22:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:09

Doç. Dr. Serhat Güler, ailelerine koronavirüs bulaştırmamak için kaldıkları Zeytinburnu 'ndaki bir otelden zorla çıkartıldıklarını söyledi.

Doktor Güler, Twitter hesabından, "7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline saygısızlık; Novotel Zeytinburnu ücreti ödenen odalarda ailelerini korumak için konaklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarını herhangi bir açıklama yapmadan otelden çıkarttı" diye yazdı.

İMAMOĞLU SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKTI

Twitter'da doktor Serhat Güler'in bu mesajı alıntılayan Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanları için yeni bir otel ayarladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hocam, bu duruma çok üzüldük, sorumluluğumuzda olmayan bir otelde tatsızlık yaşamışsınız. Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı. Arkadaşlarım sizinle hemen iletişim kuracaklar."

Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Etiketler: Ekrem İmamoğlu, Serhat Güler, Zeytinburnu, Güncel

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