Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı

Doç. Dr. Serhat Güler, ailelerine koronavirüs bulaştırmamak için kaldıkları Zeytinburnu 'ndaki bir otelden zorla çıkartıldıklarını söyledi.

Doktor Güler, Twitter hesabından, "7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline saygısızlık; Novotel Zeytinburnu ücreti ödenen odalarda ailelerini korumak için konaklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarını herhangi bir açıklama yapmadan otelden çıkarttı" diye yazdı.

İMAMOĞLU SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKTI

Twitter'da doktor Serhat Güler'in bu mesajı alıntılayan Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanları için yeni bir otel ayarladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hocam, bu duruma çok üzüldük, sorumluluğumuzda olmayan bir otelde tatsızlık yaşamışsınız. Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı. Arkadaşlarım sizinle hemen iletişim kuracaklar."