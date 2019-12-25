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Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahı üzerinde 30 milyon metrekarelik arazi el değiştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde tartışma konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili olarak "Bölge üzerinde 2016 yılından beri 30 milyon metrekarelik arazi el değiştirdi. En çok arazi toplayan ilk üç şirket, Arap kökenli" dedi.

25.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:35

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde tartışma konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili olarak gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP ne derse desin, biz bunu yapacağız" dediği Kanal İstanbul'la ilgili konuşan İmamoğlu, kanalın güzergahında bulunan 30 milyon metrekarelik arazinin el değiştirdiğini, en çok bölge satın alan ilk üç şirketin de Arap kökenli olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul güzergahı

"EN ÇOK ARAZİYE SAHİP OLAN İLK 3 ŞİRKET, ARAP ŞİRKETİ"

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili geniş bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Acı bir şey söyleyeyim mi size? 30 milyon metrekarelik alanda, o bölgede yüzlerce yıldır arazileri olan köklü aileler var. Onlar hariç, en büyük arazisi olan ilk 3 şirket Arap şirketi. Bizden detay isterlerse tüm detaylar bizde var. Paylaşırız" dedi.

"30 MİLYON METREKARE NE DEMEK?"

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "30 milyon metrekarelik alan ne kadar biliyor musunuz onu da söyleyeyim. Beyoğlu, Bayrampaşa bir de üzerine Gaziosmanpaşa'yı ekleyin. O kadar alan yapıyor. Beyoğlulu, Bayrampaşalı, Gaziosmanpaşalı hemşehrilerim ne demek istediğimi daha iyi anlar. 30 milyon metrekare bu demek."

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Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahı üzerinde 30 milyon metrekarelik arazi el değiştirdi

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