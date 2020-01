Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında arazi alan Arap şirketlere tepki gösterdi: O arazileri ekip biçerler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemin en sıcak konusu Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce de Kanal İstanbul güzergahında en çok arazi alanların 3 Arap şirketin olduğunu söyleyen İmamoğlu, aynı şirketlere tepki gösterdi.

"AKIL YOK, BİLİM YOK"

İmamoğlu, "Arap şirketleri arazi aldıysa aldı. Eker biçerler artık. Çünkü olmayacak o proje. Yapılmayacak" dedi.

Projenin yapılmasına karşı çıkan İmamoğlu, "Kuralına göre yapsan, mevzuyu tüm aşamalarını geçirerek yapsan diyeceğim ki 'her şey kuralına uygundu biz laf dinlemiyoruz'. Ortada kural yok ki, plana işlenmemiş. Bir kamulaştırma kararı yok. Mesela Arnavutköy ve Başakşehir sınırlarında kanalın geçeceği yerler var. Hâlâ kanalın geçeceği yerlerde imar veriyor, inşaat ruhsatı veriyor, plan geçiriyor. Bu kadar karmaşık bir süreç. İçinde akıl ve bilim yok. Biz teknik verilerimizi açıklıyoruz. Her açıkladığımız veriye sonunda cümle değiştirerek yanıt veriyorlar. Biz 'böyle olur' diyoruz. Karşılığında 'böyle olmaz' diyorlar. Açıklama sorumlusu gibi bakan her gün çıkıp bir cevap yetiştiriyor"

"MALİYET ÇOK FAZLA"

Sözcü'ye konuşan İmamoğlu, "200 milyar deseniz yanılmazsınız. İş insanı olarak kalem kalem çıkarsam maliyeti bulurum en fazla yüzde 25 yanılırım. Bu projenin maliyeti asla 75 milyar TL değil" dedi. Projeye şiddetle karşı çıkan İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

TARİHİMİZE BÜYÜK İHANET

Bu güzel memleketin doğasını mahvediyoruz. Bu mesele önce İstanbullunun meselesi, sonra 82 milyon vatanseverin meselesi. Daha da ötesi dünyanın meselesi. Kafana göre dünyanın coğrafyası ile oynayamazsın. Olamayacağını akılla bilimle anlatacağız, asla siyasileştirmeyeceğiz. Kimse de sayın Cumhurbaşkanı istiyor diye kabul etmesin. Akıl ve bilim kabul ediyorsa etsin. Bu proje, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in fethedip bize emanet ettiği tarihe ihanettir.

İMAMOĞLU: EN BÜYÜK ARAZİLER 3 ARAP ŞİRKETİN

"Daha acı bir şey söyleyeyim mi" diyen İmamoğlu bölgede yüzlerce yıldır arazileri olan köklü aileler hariç en büyük arazisi olan ilk 3 şirketin de Arap şirketi olduğunu açıklamıştı.

İmamoğlu "Bizden detay isterlerse bizde bütün detaylar var. Paylaşırız. 30 milyon metrekare ne demek biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Beyoğlu yetmez artı Bayrampaşa o da yetmez bir de üzerine Gaziosmanpaşa'yı ekleyin o kadar yapıyor" dedi.