CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Olacağı Konuşulan Ekrem İmamoğlu Kimdir?

Gazeteci Ahmet Hakan'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Ekrem İmamaoğlu ismini duyurmasının ardından mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. İmamoğlu hakkında merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

1970'te Trabzon'da doğan Ekrem İmamoğlu İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1992 yılında ailesine ait inşaat şirketinde çalışmaya başlayan İmamoğlu, bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.

TRABZONSPOR KULÜBÜ'NDE YÖNETİCİLİK YAPTI

Amatör olarak futbolla ilgilenen İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de kurucu ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Beylikdüzü ilçesinde spora katkı adına Beylikdüzüspor Kulübü'nde de görev alan mevcut başkan, kulübün tesislerinin oluşmasında ve yapımında büyük katkılarda bulundu.

İLK İLÇE BAŞKANI OLDU

2008 yılında CHP'ye üye olan Ekrem İmamoğlu 2009 Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü Belediyesi için aday adayı oldu. 16 Eylül 2009'da CHP MYK tarafından İlçe Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu, 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresinde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresinde yeniden ilçe başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bu süreçte 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimleri'ni yönetti. 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Beylükdüzü Belediye Başkan adayı olarak seçilen İmamoğlu, seçimleri kazanarak halen devam etmekte olan belediye başkanlığını yürütmektedir.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNE ÜYE

Ekrem İmamoğlu başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu 23 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor.