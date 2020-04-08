Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fenomen dizi La Casa de Papel'de Helsinki karakterini canlandıran Darko Peric'in "Dizide başka bir şehir olsaydım İstanbul" olurdum" sözlerine "Helsinki haklı" diyerek destek verdi.

08.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:12

Geçtiğimiz hafta 4. kısmı yayınlanan İspanyol yapımı dizi La Casa de Papel, sosyal medyada da Türk izleyicilerin gündeminde. Dizide Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, yaptığı açıklamayla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

İMAMOĞLU DESTEK VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Darko Peric'in "La Casa de Papel'de Helsinki olmasaydım, İstanbul olurdum" sözlerine "Helsinki haklı" şeklinde yorumda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

NE OLMUŞTU?

İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki', Katalan devi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Peric, "Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel’in Darko Peric’in İstanbul yorumuna hak verdi
Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Magazin, Güncel

Haberin Videosu :

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi

İlgili Haberler

La Casa de Papel’in Helsinki’si ’İstanbul’ dedi, sosyal medyada gündem olduLa Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi - Magazin

Magazin Manşet

Haberler

Kalçalarıyla ünlü yıldız isim, virüsle mücadele için kolları sıvadı Magazin
Kalçalarıyla ünlü yıldız isim, virüsle mücadele için kolları sıvadı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Playboy modelin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı Magazin
Playboy modelin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor Magazin
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor
Sosyal medya akımına uyan Şeyma, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi Magazin
Sosyal medya akımına uyan Şeyma, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Bir ilk gerçekleşti! Eleme gecesine iki kadın yarışmacı damga vurdu Magazin
Bir ilk gerçekleşti! Eleme gecesine iki kadın yarışmacı damga vurdu
La Casa de Papel’in yıldızının ’İstanbul’ yanıtı sosyal medyayı salladı Magazin
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti Magazin
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti

Son Dakika Magazin Haberleri

11:29: Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti - Magazin 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 10:49: Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi - Magazin 10:49: Kıvanç Tatlıtuğ saat 03.00'te taburcu oldu! - Magazin 10:49: Kerem Bürsin: Ben o pozları paylaşmaya utanırım - Magazin 10:32: Demet Öger: Türkiye ABD'den daha güvenli - Magazin 10:04: Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor - Magazin 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:31: Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi - Magazin 08:44: Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı - Magazin