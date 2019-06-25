Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu , kendisinin ve ailesinin mal varlığını kamuoyuna açıkladı.
TARİHİ YAYINDA SÖZ VERMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu , Binali Yıldırım 'da çıktığı tarihi ortak yayında mal varlığı açıklayacağına söz vermişti. Bunun üzerine İmamoğlu 'nun basın bürosundan yapılan açıklamada "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin mal varlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun mal varlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte İmamoğlu ailesinin mal varlığı;
Babasının mal varlığı;