25.06.2019 14:34
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Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu , kendisinin ve ailesinin mal varlığını kamuoyuna açıkladı.

TARİHİ YAYINDA SÖZ VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu , Binali Yıldırım 'da çıktığı tarihi ortak yayında mal varlığı açıklayacağına söz vermişti. Bunun üzerine İmamoğlu 'nun basın bürosundan yapılan açıklamada "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin mal varlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun mal varlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu ailesinin mal varlığı;

Babasının mal varlığı;

Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı
İstanbul , Cumhuriyet Halk Partisi , Yüksek Seçim Kurulu , Ekrem İmamoğlu , Politika , Ekonomi , Güncel

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