Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu , kendisinin ve ailesinin mal varlığını kamuoyuna açıkladı.

TARİHİ YAYINDA SÖZ VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu , Binali Yıldırım 'da çıktığı tarihi ortak yayında mal varlığı açıklayacağına söz vermişti. Bunun üzerine İmamoğlu 'nun basın bürosundan yapılan açıklamada "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin mal varlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun mal varlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu ailesinin mal varlığı;

Babasının mal varlığı;