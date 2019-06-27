Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! Devir teslim töreni canlı izle

23 Haziran Pazar günü yenilenen İstanbul seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Öner'den aldı. Sonrasında ise Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim törenine gitti. Bu devir teslim törenini aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz.

DEVİR TESLİM TÖRENİ CANLI İZLE

MAZBATASINI ALAN EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla mazbatayı alacağına işaret eden İmamoğlu, "Bu aynı zamanda bize kamu yönetiminde, yapacağımız görevlerde cinsiyet eşitliği adına kadınların varlığı adına, kadınların toplumdaki yeri adına da değerli bir mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehremini olarak taşımaktan onur duyacağım ve bu konuda gerekeni yapacağımı şimdiden ilk günün ilk mesajı olarak paylaşmak isterim." diye konuştu.

Adliyedeki vatandaşların da sevgi gösterisinde bulunduğu Ekrem İmamoğlu, mazbata teslim töreninin ardından adliyeden ayrılırken kendisini bekleyen basın mensuplarının soruları üzerine, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde açıklama yapacağım, hepimiz için, şehrimiz için hayırlı olsun." dedi.