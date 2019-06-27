27.06.2019 18:30
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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını teslim aldı. Önce İBB'nin resmi Twitter hesabından sonrasında sosyal medya kullanıcılarından gelişmeyle ilgili yorum yağdı.

23 Haziran İstanbul seçimlerinde zafere ulaşan Ekrem İmamoğlu , mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. İmamoğlu 'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu partililer eşlik etti.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

İBB'nin resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu 'nun Resmi Twitter hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız" ifadelerine yer verildi. İBB'nin resmi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu 'nun resmi Twitter hesabıda takip edildi. Öte yandan İBB'nin resmi Twitter hesabındaki takipçi hareketliliği de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması sonrasında sosyal medya kullanıcıları da gelişme ile ilgili yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı
İstanbul , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Politika , Güncel

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