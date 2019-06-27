Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı  (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) 2

Özden ATİK - Güven USTA- Özgür EREN- Ümit UZUN- Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL DHA- EKREM İmamoğlu , mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

Ekrem İmamoğlu , saat 17.20 sıralarında Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Semih İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP'li vekillerle birlikte adliyenin protokol kapısından polis eşliğinde girdi. İmamoğlu'nun adliyeye gelişi dolayısıyla adliye çevresinde ve bina içinde polis ve adliyenin özel güvenlik ekipleri yoğun önlem aldı. Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, mazbata töreninin yapılacağı -2. kattaki toplantı odasına alındı.





"HER DEMOKRASİ NEFERİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Törenin yapılacağı odaya giren İmamoğlu, İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kurul üyeleri Fatma Nilgün Uçar, Nihal Koç ve memurlarla tokalaştı. İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, "23 Haziran 2019 günü yapılan seçimi kazandığı belirlenen sayın İmamoğlu'na mazbatasını vermek üzere toplanmış oluyoruz. Öncelikle Türkiye 'ye, sonra İstanbul'a, sonra kendilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Öner'e teşekkür eden İmamoğlu da seçimin hayırlı olmasını dileyerek "İstanbul'umuzu Türkiye'mizin lokomotif şehri, umarım en doğru işleri yapacağımız bir beş yılı hep birlikte yaşarız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Demokrasinin en ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi en sağlıklı tutanaklara dönüştürüp milletimizin iradesinin neticeye kavuşmasında büyük katkı sunan herkese, her demokrasi neferine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bugünkü mazbatasında çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla görevi teslim alacağını belirten İmamoğlu, "Bu aynı zamanda bize kamu yönetiminde, yapacağımız görevlerde cinsiyet eşitliği adına kadınların varlığı adına, kadınların toplumdaki yeri adına da değerli bir mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehremini olarak taşımaktan onur duyacağımı ve bu konuda gerekeni yapacağımı şimdiden ilk günün ilk mesajı olarak paylaşmak isterim" diye konuştu.







ADLİYE ÇIKIŞI MAZBATASINI GÖSTERDİ

Daha sonra Ekrem İmamoğlu'na, mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner verdi. Burada toplu kurul üyeleriyle toplu fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, daha sonra odadan ayrıldı. İmamoğlu, adliye içinde kendisini bekleyen vatandaşlara bekledikleri için teşekkür edip mazbatasını gösterdi. Ekrem İmamoğlu, mazbata teslim töreninin ardından adliyeden ayrılırken protokol çıkışında mazbatasını göstererek beraberindekilerle Atatürk heykeli önünde fotoğraf çekildi. İmamoğlu, beraberindekilerle daha sonra Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gitmek üzere adliyeden ayrıldı.