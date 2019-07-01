01.07.2019 20:13
Haberler » Magazin » Haber

Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diyen Erkan Tan, izne ayrıldığını açıkladı!

Seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye seslenmesi sonrası tepki gösterilen A Haber'in sunucusu Erkan Tan, 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu.

Seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na 'oğlum' diye seslenmesi sonrası tepki gösterilen A Haber 'in sunucusu Erkan Tan , 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu. Tan'la ilgili Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da rahatsız olduğunu açıklamıştı.

"SENELİK İZİN KULLANACAĞIM"

Tan bugünkü 'köşe'sinde 'Ölümüne Erdoğan' ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH'ın izni ile, durmak yok yola devam…"

Ekrem İmamoğlu'na Oğlum diyen Erkan Tan, izne ayrıldığını açıkladı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Ekrem İmamoğlu , Erkan Tan , Hürriyet , Magazin

Son Dakika Haberleri
20:13 Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diyen Erkan Tan, izne ayrıldığını açıkladı!
19:43 Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik
19:04 Dört güzel oyuncudan Çeşme tatili
18:00 Justin Bieber Taylor Swift'ten özür diledi!
17:56 Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla bambaşka biri oldu!
17:24 Özcan Deniz'den boşanan Feyza Aktan'ın ilk işi bakın ne oldu!
16:45 Seda Akgül'den Türk erkeklerini kızdıracak açıklama: Yokluk ülkesiyiz!