Ekrem İmamoğlu'na Partililerden Tebrik

Kaynak: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu , partililer tarafından tebrik edildi.Ekrem İmamoğlu, dün geceden bu yana 11. kez kameralar karşısında geçerek açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şu anda kalan sandıklardaki toplam seçmen sayı 24 bin civarında. Yani artık bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. YSK'nın girdiği sayılara göre konuşuyorum. Bence YSK'nın verilerini bütün ajanslar, bütün yayın kuruluşları paylaşabilir zira Türkiye 'nin günün sonunda kararı verecek olan kurumunun sayılarını paylaşıyoruz. Bundan daha önemli bir kurum yok. Sonucu bildirecek olan YSK. Dolayısıyla bizim beyanımız değil bu. Ekranlar üzerinden fotokopisini alarak YSK'nın sayfasının görüntüsünü paylaştık" şeklinde konuştu."BURASI DİPSİZ KUYUYA DÖNER, BUNUN ALTINDAN KİMSE KALKAMAZ"Ekrem İmamoğlu, "Bir tartışma konusu açılmak isteniyor. 290 bin geçersiz oy olduğu ve sanki 'buradan bir şeyler çıkarılabilir mi?' diye bir arayış içindeler. Burası dipsiz kuyuya döner, bunun altından kimse kalkamaz. Geçersiz oy her seçimde vardır" şeklinde konuştu."AK PARTİLİ HEMŞERİLERİMİN BU SÜRECE SESSİZ KALMAMALARINI DİLİYORUM"İmamoğlu, AK Partili seçmenlere de seslenerek, "AK Partili seçmenler çok değerli hemşehrilerim, komşularımız sizlere seslenmek istiyorum; AK Partili yöneticileri, burada açıklama yapan yöneticileri uyarınız. Bu süreç anormal bir süreç değildir. Bu süreç normaldir. Bir parti kazanır, öbür parti kaybeder. Bu bizim başımıza da geldi, bir başka partinin de başına gelebilir, dünyanın sonu değil, başlangıcı değil. Normal karşılamak, bu süreci alkışlamak, kol kola yürümek, hizmeti takip etmek, bu süreci tüm manevi duygularıyla karşılamalarını temenni ediyorum. Biz bu ülkede her konuda inanın ortak faydalanan, ortak şekilde zarar gören insanlarız. Türk milletiyiz aynı her yerde yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. AK Partili hemşerilerimin bu sürece sessiz kalmamalarını diliyorum. Bu şehirde 16 milyon insanıma eşit davranacağıma, aynı sıcaklıkta, aynı ilgili ile yaklaşacağıma tekrar buradan söz veriyorum. Hiçbir endişe duymasınlar. Afişlerle ilgili çağrılarımızın karşılık bulduğunu duydum. Buna katkı sunan kim ise teşekkür ediyorum. Bir yanlıştan dönülmüştür. İstanbul'un farklı yerlerindeki afişlerin sökülmesine dönük işlemin başlatıldığına dair duyumlar aldım. Umarım doğrudur. Bu konuda uyarımızı dikkate alan hangi yönetici varsa teşekkür ediyorum. Bu süreç, anlayış ve nezaket ile yönetilmelidir" dedi.GÖZLERİ DOLDUİmamoğlu konuşması salonda bulunan partililerin tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılandı. İmamoğlu salondan ayrılarak partilerin tebriklerini kabul etti. Daha sonra telefonla konuşan Ekrem İmamoğlu'nun gözlerinin dolduğu görüldü.- İstanbul