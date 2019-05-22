Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan Açıklaması: Sözünüzü Bitirin Sayın İmamoğlu Diyebilirlerdi

Geçtiğimiz günlerde, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan programa katılan Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının yarıda kesildi iddia edilmişti İmamoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BENİ KİMDEN KAÇIRIYORSUNUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Benim Ahmet Hakan'la şahsi bir sorunum yok. Davet ettiği için teşekkür ederim. Keza oradaki süreç içerisindeki tek tartışma konumuz bir belediye başkanını savunma durumuna geçmesi. Yani ben yanlış anlamayın programdan önce soruları soran bir siyasetçi değilim. Sayın Ahmet Hakan ile de oturduk sorularını cevapladık. Ancak kurumu aklamıyorum. Benim elimde pano var anlatım yapıyorum süreniz doldu dedi. Sayın Hakan bana süreniz doldu dedi. Bu programı siz yönetiyorsanız kararları siz mi verirsiniz yoksa rejiyi arayanlar mı yönetir bilmiyorum. Benden sonra 12'ye kadar yarım saat süre var sonrasında program yok. En azından sözünüzü bitirin Sayın İmamoğlu diyebilirlerdi. Sayın Hakan'ın yaptığı programlar tekrarı yayınlanan programlar. O gün saat gece 2 buçukta yayınlanıyor bunlar. Beni yayınlamadılar. Beni kimden kaçırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekran gelen Tarafız Bölge programına konuk olmuştu. İmamoğlu'nun katıldığı programın erken bitirildiği iddia edilmişti. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu.