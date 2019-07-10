Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de bir sokakta dövülerek öldüren Ali İsmail Korkmaz için "Rahat uyu güzel çocuk, ruhun şad olsun" diyerek anma mesajı paylaştı.

Korkmaz'ın ölümünün 6. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Düşlerinde özgür bir dünya olan tüm masum yüreklere... Rahat uyu güzel çocuk, ruhun şad olsun. #AliİsmailKorkmaz"

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.