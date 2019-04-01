Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da AK Partililerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle yaptığı manipülasyonuna dikkat çekti.

İstanbul'da seçimin kazananı kesinleşmeden AK Parti'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binali Yıldırım kazanmış gibi manipülasyona başladı.

AK Parti'liler İBB eliyle Binali Yıldırım'ın pankartlarını İstanbul'da çeşitli yerle asmaya başladı.

EKREM İMAMOĞLU: MANİPÜLASYON İBB ELİYLE SÜRÜYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum" diyerek AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a çağrıda bulundu.

İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR ŞÖYLE: