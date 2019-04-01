<p> <a class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ekrem-imamoglu/' title='Ekrem İmamoğlu'>Ekrem İmamoğlu</a>, <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da AK Partililerin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-buyuksehir-belediyesi/' title='İstanbul Büyükşehir Belediyesi'>İstanbul Büyükşehir Belediyesi</a> eliyle yaptığı manipülasyonuna dikkat çekti.</p><p>İstanbul'da seçimin kazananı kesinleşmeden AK Parti'nin yönettiği <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-buyuksehir-belediyesi/' title='İstanbul Büyükşehir Belediyesi'>İstanbul Büyükşehir Belediyesi</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a> kazanmış gibi manipülasyona başladı.</p><p>AK Parti'liler İBB eliyle <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>'ın pankartlarını İstanbul'da çeşitli yerle asmaya başladı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/ekrem-imamoglu-ndan-binali-yildirim-a-cagri-11899437_2984_m.jpg' title='Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme'></figure></div><p><strong><b>EKREM İMAMOĞLU: MANİPÜLASYON İBB ELİYLE SÜRÜYOR</b></strong></p><p>Sosyal medya hesabından açıklama yapan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ekrem-imamoglu/' title='Ekrem İmamoğlu'>Ekrem İmamoğlu</a>, 'Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a> Bey'e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum' diyerek <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/akp/' title='AKP'>AKP</a>'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>'a çağrıda bulundu.</p><p><strong>İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR ŞÖYLE:</strong></p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/ekrem-imamoglu-ndan-binali-yildirim-a-cagri-11899437_7833_m.jpg' title='Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/ekrem-imamoglu-ndan-binali-yildirim-a-cagri-11899437_9565_m.jpg' title='Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/ekrem-imamoglu-ndan-binali-yildirim-a-cagri-11899437_2129_m.jpg' title='Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/ekrem-imamoglu-ndan-binali-yildirim-a-cagri-11899437_2551_m.jpg' title='Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme'></figure></div>