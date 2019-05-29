Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün bir esnafla yaşadığı tartışmanın "Tokat attı" diye servis edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, kendisi için "Ekrem Bey son zamanlarda çok sinirli, bir çocuğu tokatladı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da doktor tavsiyesinde bulundu.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde yeniden CHP tarafından aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun bir esnafla yaşadığı tartışma "Tokat attı" söylemlerine dönüştü.

"BAZI İNSANLARIN GÖRME BOZUKLUĞU OLABİLİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz" açıklamaları ve medya kuruluşlarının "İmamoğlu vatandaşa tokat attı" haberlerine yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine" dedi.

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu

"GENÇ KARDEŞİME DE ONU YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu Mithatpaşa semt pazarını gezen İmamoğlu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Toplumda herkesle diyalog kurma çabam var. Bazen insanların kalbini buz kaplar, biz insanların kalbindeki buzu eritmeye geldik. Yanlış anlamasınlar çünkü onları aldatan medyanın olduğunu biliyorum. Yanlış bilgiyi servis eden basın kuruluşlarının olduğunu biliyorum. Kesip-parçalayıp sadece bu bölümüyle insanların iftiraya maruz kalma çabası içinde olan, bilgi verme konusunda kirli bilgi aktaran kurumlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben masum vatandaşlarımın etkilenmemesini istiyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çabam bu yönde. Genç kardeşime de onu yapmaya çalıştım ama dinlemek istemedi. Tam da bu işte. Kapalı bir toplum oluşması. Tek yönlü bilgi edinmesi. Çünkü kirli bilgi, bu kadar net. Bu işi bu şekilde yapan kurumları Allah'a havale ediyorum. Oturup bi baksınlar, ne dedi, ne demedi. Bu sözler neye sebep olabilir? Bizi yalan-yanlış şekliyle aktarırsak insanlara nasıl zarar verebiliriz? Biz insanlar birbirini sevsin istiyoruz. Kurduğumuz ilişki vatandaş-idareci ilişkisi. Anne-baba ilişkisi değil, eş ilişkisi değil. Bu bir yönetici-vatandaş ilişkisi. Sevsin, saysın zor mu? Ama doğru bilgilerle donatılsın. Benim yaptığım bu ilişkiyi kurmaktı. Başarılı olmak isterdim. Keşke o kardeşim açık olsa, başarılı olmak isterdim. Umarım sağduyulu bir şekilde kalbindeki buzları eritir. Benim çabam hep bu yönde olacak."

Ekrem İmamoğlu'ndan Çocuğu tokatladı diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine" alt=" Ekrem İmamoğlu'ndan Çocuğu tokatladı diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine"/>