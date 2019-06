Ekrem İmamoğlu'ndan "illegal diploma" iddiasına cevap: Ne yapacaklarını şaşırdılar

Sabah gazetesi, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiğini iddia etti. İmamoğlu, habere ilişkin yaptığı açıklamada "Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim, olan diplomamla ilgili" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimine günler kala açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ATILAN TAKLALARI HEPİNİZ İZLİYORSUNUZ"

"Son dönemde atılan taklaları hepiniz izliyorsunuz. Ben bu asimetrik ötesi taklanın biçimini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Konuşmadıkları konu da kalmadı. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili."

İSTANBUL VAATLERİ

"Toplumsal birlik ve bütünlüğü güçlendirmek adına spor konusunu ele almak zorundayız. Sporu yaşamın her dönemine ve her alanına yaymak için mücadele edeceğiz. Her alanda daha çok uluslararası şampiyon yetiştireceğiz.Zeki, çevik ve ahlaklı bir kesimin yetişmesine katkı sunacağız. Fikri çalışma bedeni çalışmayla paralel gitmeli diye bir yazı yazmış Atatürk. Spor alanında tam da böyle hareket edeceğiz. Bugün maalesef gençlerimizin spor imkanlarına erişimde sıkıntı olduğunu biliyoruz. İstanbul belediyemiz olarak 28 ilçeye dağılmış toplam 64 spor tesisi bulunuyor. Kamuya ait ise toplam 340 spor tesisi var. Halka biraz kapalı durumdalar. Bu rakamlar 16 milyonluk İstanbul için yeterli olmadığını biliyoruz. İstanbul gibi nüfus yoğunluğunun bu kadar yüksek olduğu bir şehirde tesisleşme açısından eksikler bulunuyor. Birçok ilçede Büyükşehir Belediyesinin spor tesisi yok."

"24 Haziran sonrası spor konusu da özel ilgi alanlarımızdan bir tanesi olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yaz ve kış spor okulları gerçekleşecek. Tesisleşme anlamında önemli bir adım atacağız. 30 adet yeni kapalı spor salonu ve 30 adet yüzme havuzu yapacağız. Hepsi engelli erişimine uygun inşa edilecek. Tüm bu tesisler İstanbul'da yaşayan herkesin kullanımına gün ve saat kısıtlaması olmadan açık olacak. 18-25 yaş arası öğrenci olmayan gençlerimiz için GençKart ile yüzde 40 indirim uygulanacak. Uzun vadeli hedefte spor tesisi olmayan mahalle bırakmayacağız. Her noktanın dokusuna göre sporla bağlantısı olacak. Spor salonu olmayan okullara ücretsiz faydalanma sağlanacak. Atletizme çok önem vereceğiz. Bu konuda maalesef İstanbul'un kamu yatırımı açısından ciddi eksiklikleri var. İstanbul bu konuda ulusal ve uluslararası bir merkez haline gelecek. O zaman biz Olimpiyatların peşinden koşmayacağız, İstanbul'u bir Olimpiyat kenti haline getireceğiz. Olimpiyatların peşinden koşarak ancak siyasi bahane oluşturursunuz. Tesisleşme ve amatör spor kulüplerini geliştirme anlamında hepinize bir spor insanı olarak söz veriyorum. Belediyenin imkanlarını parasını sponsorluklarını öyle taraftarı bile olmayan ya da siyasi anlam taşıyan kulüplerin zenginleşmesi için asla ve asla israf etmeyeceğiz. Günümüzde e-spor dünyada yükselen bir trend. Gençlerimizin evlerine kapanıp yapmasındansa sosyalleşip bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri e-spor merkezleri kuracağız."

"Kent hareketliliğini artıracağımıza inanıyoruz. Bu amaçla bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Tüm İstanbulluların kullanımına açık olacak. Adı da 'yürü be İstanbul' olacak. Ulaşım, kültür sanat ve diğer tüm sosyal etkinliklerden faydalanabilecekleri puanları yürüdükçe vatandaşa hediye edeceğiz. Bütün dünya kentlerinde nasıl hareketli bir yaşam sağlarım, obezite gibi çağın hastalıklarıyla nasıl baş edebilirim diye kafa yorarken, biz de İstanbul için adımlarımız atmaya başlayacağız. Amacımız İstanbul'un çocuklarını gençlerini Kadıköy'de Bağcılar'da Esenler'de eşit imkanlara ulaştırmak olacak."

"Daha çok milli sporcu yetiştirebilmek için projeler hazırladık. Siyaseti, partizanlığın sporun bile içine kattılar. Siyasetin spor da ne işi var.Sporun içine siyaseti bu denli sokarsanız daha iyi mi gol atılıyor? Adımlarını bu yönde kararlılıkla adımlarımızı atacağız."

DİPLOMA İDDİASI

Sabah gazetesinde yer alan haberde, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne 'illegal' yollarla kayıt yaptırarak girdiği iddia edildi. Haberde, Ekrem İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği ifade edildi.

İmamoğlu'nun söz konusu bölüme ÖSYM tarafından yerleştirilmediği öne sürülerek sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasa dışı geçiş yaptığı belirtildi.