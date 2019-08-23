Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından 'hakaret ettiği' bahanesiyle boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut hakkında paylaşımda bulundu.

"ŞİDDETLE MÜCADELEDE KADIN VE ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ"

İşlenen cinayette erkek şiddeti vurgusu yapan İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, "'Ölmek istemiyorum' Bugüne kadar cinayete kurban gidentüm kadınların çığlığıydı aslında. "Anne lütfen ölme" Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... #EmineBulut'u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

YAVAŞ: KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURMAK ZORUNDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kadın cinayetlerini durdurma zorunluluğu vurgusu yaparak katilin bi an önce gerekli cezayı alması gerektiğini söyledi. Yavaş, "Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında vahşice öldürüldü #EmineBulut... Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil. Kadına yönelik cinayetleri durdurmak zorundayız. Katilin bir an önce gerekli cezayı almasını diliyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de boşandığı eski eşiyle velayet tartışması yüzünden tartışan Emine Bulut, cani adamın boğazını kesici aletle yaralaması sonucu yaşamını yitirmişti. Bulut'un ölmeden önce ortaya çıkan görüntülerinde "Ölmek istemiyorum" demesi, 10 yaşındaki kızının da "Anne lütfen ölme" diyerek haykırması yürekleri dağlamıştı.