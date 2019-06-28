28.06.2019 10:53
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EKREM İMAMOĞLU'NDAN FSM AÇIKLAMA
Kaynak: DHA
Güncel
İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye dolmuşla gidip geliyor
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var
Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!
Dolar 1,5 yılın en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor
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