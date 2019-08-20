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İmamoğlu'ndan gazetecinin "Kayyum operasyonu sonrası gözler diğer büyükşehirlere çevrildi" sözlerine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin HDP'li 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanması sonrasında gözlerin diğer büyükşehirlere çevrildiğine yönelik sözlerine tepki gösterdi ve "İstanbul'a göz dönmüş falan filan, herkes haddini bilecek" dedi.

20.08.2019 15:46
İmamoğlu'ndan gazetecinin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

İmamoğlu, bir gazetecinin kayyum atanan HDP'li belediyeleri hatırlatarak "Gözler diğer büyükşehirlere çevrildi diyorlar" sözlerine tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı;

"Böyle bir mantıkta, demokrasinin teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı almak, öyle göz çevirmeyle olmaz. Kimsenin sınırsız yetkisi yoktur. Var gibi davrananlar olur, ama ülkeye çok şey kaybettirirler. Kendileri kaybetmiş olur, zaten kaybediyorlar. Milletin iradesini yok saymak çok büyük bir hatadır. Ortada milletin iradesi vardır. Diyarbakır'da da, Mardin'de de, Van'da da bu böyledir.

"MİLLİ İRADEYE GÜVEN KAYBOLUR"

Kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa, alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız, kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece çevirmezsiniz. Böyle olursa insanlar milli iradeye güvenini kaybeder, başka bir ortam yaratırsınız.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Çok üzücü, şiddetle kınıyorum. İnsanların eğer bir suçu varsa yargılanırlar. Öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da. Umarım bu yanlıştan dönerler. Umarım tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler. Böyle İstanbul'a göz dönmüş falan filan, herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz."

İmamoğlu'ndan gazetecinin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel

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