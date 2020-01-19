Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 yıl önce bugün öldürülen Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümüne ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"BU ACIYI, İSMİNİ NE ZAMAN DUYSAK HİSSEDİYORUZ"

İmamoğlu paylaşımında, "Hrant Dink sözünde ve yüreğinde barış olan bir insan, araştırmayı seven bir gazeteciydi. Tarihimiz ve ülkemiz açısından çok acı bir şekilde aramızdan ayrıldı. Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz. Kendisini saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink, 1954 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babası Sivas'ın Gürün ilçesinde, annesi Gülvart ise Sivas'ın Kangal ilçesinde doğup büyümüştü. Anne ve babası 1961 yılında İstanbul 'a taşınmalarının ardından boşandı. Hrant ve iki kardeşi Gedikpaşa'daki Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi.

Dink bu sırada Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi/ Marksist-Leninist çizgisinde siyaset yapmaya başladı. O yıllarda, örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi.Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi.

Kardeşleriyle birlikte açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerini sürdürürken, eşi Rakel'le kendileri gibi Anadolu'dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nı yönetmeye başladı. Açılışından 21 yıl sonra kampa devlet el koydu. Askerliğini Denizli Piyade Alayı'nda sekiz ay kısa dönem er olarak yaptı.

Bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazı hayatına başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı. İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne, "Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır"diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi. 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Agos dışında Zaman ve Birgün gazetelerinde yazdı.

SUİKAST İLE ÖLDÜRÜLDÜ

19 Ocak 2007'de Şişli'de Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi'nin çıkışında, saat 14:54'de yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürüldü. Katil zanlısı olarak, 19 yaşındaki Ogün Samast adlı kişi, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek, Samsun otogarında yakalandı.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Hrant Dink, 2006'da İnsan Hakları Derneği "Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü", Henri-Nannen Düşünce Özgürlüğü ve Cesur Gazetecilik Ödülü",Oxfam Novib "Pen İfade Özgürlüğü Ödülü", 2007'de Bjørnson İnsan Hakları Ödülü, Özgürlük Özel Ödülü, Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ödülü, Vahan Tekeyan Kültür Derneği Ödülü, Knights of Vartan Derneği "Yılın Adamı" Ödülü, Amerika Ermeni Meclisi "Seçkin İnsan Ödülü", Yılmaz Güney Festivali, "Festival Özel Ödülü", Uluslararası İspanya Gazeteciler Derneği "Uluslararası Basın Ödülü", PEN Uluslararası Yazarlar Birliği "Hermann-Kesten Madalyası", ATİK - YDG 17. Gençlik Kültür Sanat Festivali "Jüri Özel Ödülü", PAN Austria "İnsan Hakları Ödülü", IPI "Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı Ödülü", Marsilya, "Uluslararası Özgür İfade Ödülü",2008'de AASSSG "Üstün Başarı Ödülü" ile Fordham Üniversitesi "İnsan Hakları Savunuculuğu Ödülü", 2010 yılında da Padova Belediyesi "Doğruluk Ödülü" ile Johann -Philipp-Palm Vakfı İfade Özgürlüğü ve Basın Ödüllerine layık görüldü.