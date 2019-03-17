Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Hürriyet ve CNN Türk'e "özür dileyin" çağrısında bulundu.

"DERHAL BU YALAN HABERE SON VERİN"

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

SEZAİ TEMELLİ'NİN SÖZLERİ ÇARPITILDI

?Hürriyet, Milliyet, CNN Türk ve Posta, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" açıklamasına yer verdiği haberi, "HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara'yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek" ifadeleriyle duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu haberler sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı. Konu Twitter'da da gündem oldu.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;