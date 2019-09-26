Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok

AKOM'da İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi alanİstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarım saat içerisinde AKOM'a geldiğini belirtti.

İmamoğlu, Haber Global'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aslında yeni havalimanı tarafındaydım hızlıca buraya dönüş yaptık, şu an bütün arkadaşlarımızla takip ediyoruz. İSKİ, İGDAŞ gibi kurumlarımız da teyakkuzda. Sürekli takipte olacağız, en hızlı şekilde vatandaşımızı bilgilendireceğiz. Deprem doğanın gerçeği, mühim olan ne kadar hazır olduğumuz.

Sevindirici olan hiçbir can kaybı haberi almadık. Süreci takip edeceğiz. Çok taze anlar. En hızlı şekilde de vatandaşımızı bilgilendireceğiz. Deprem İstanbul'un bir gerçeği. Birebir yaşayınca daha iyi hissediyoruz. Bunu düzeltmek adına da en taze gündemi olarak her zaman hafızada tutmamız gereken bir husus.

Avcılar'da bir cami minaresi dışında birkaç ihbar daha var cami ve baca gibi. Onları arkadaşlarımız takip ediyor. Önce Silivri, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bağcılar ve sahil hattını aradım. Diğer bölgeleri de sorduruyorum.

"KORKACAK BİR ŞEY YOK"

Şu an korkacak bir şey yok. Tedbir masası kuracağız. İlgili kurumlarla paylaştıktan sonra vatandaşlarımızla da şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

Şu anda arkadaşlarım 2 noktayı tespit etti, ikisi de asılsız ihbar çıktı. Gelen ihbarlarda çökme gibi bir tespitimiz var, olur olmaz paylaşacağım. Sevindirici olan can kaybı yok. Ufak tefek hasar fotoğrafları geliyor. Tarihi birkaç camide hareketli aksesuarların devrilmesi oldu, hepsini tespit ediyoruz.

1999 depreminden bu yana 20 yıl geçti, depreme hazırlık konusu her an gündemimizde.

Ne yazık ki deprem toplanma alanlarıyla ilgili sıkıntı var. Birçoğu uygulamalarda yok oldu. Yeni deprem toplanma alanları tespit ettik ki, İstanbul genelinde 500'ün üzerinde. Bir kısmının düzenlenmeye, bazılarının oluşturulmaya ihtiyacı var. Geçen hafta bu raporu okudum, son hazırlıkları paylaşacaktık. Afete hazırlık ile ilgili binaların güçlendirilmesi aşaması var. Bu sürecin doğru olmadığı konusunda fikir beyan etmiştim. Bu şehrin ciddi bir güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu söylüyorum."