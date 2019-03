Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstiklal Caddesi' Yorumu

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesinde tura çıkan CHP 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu , caddenin mevcut durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İstiklal Caddesi İstanbul'un atar damarı gibi bir yer, boşluğa bırakılmalı. Hiçbir senaryosu yok, kendi haline bırakılmış" dedi.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu , 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu 'nda bir dizi temaslarda bulundu. Sabah saatlerinde Şişli 'de gerçekleştirilen ilçe belediye aday tanıtım toplantısının ardından Beyoğlu'na geçen İmamoğlu, burada ilk olarak TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk 'u İstiklal Caddesi'ndeki ofisinde ziyaret etti. İstiklal Caddesi'nde geziye de çıkan İmamoğlu, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında, TBMM eski Başkanı 86 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk'u, Beyoğlu'ndaki ofisinde ziyaret etti. Kendisinin de 24 Mart 1984 'te yapılan yerel seçimlerde İBB adayı olduğunu hatırlatan Cindoruk, "Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren , diktatör bir adam olmasına rağmen, bu seçime katılmadı. Bizi horlamadı. Bize hakaret etmedi. Demokratik bir seçim yaptık" dedi.Cindoruk, "Bir Meclis Başkanı'nın, 2 bakanın görevlerinden terhis edilerek aday olmasını, ben, bölge valilerinin tayinine benzetiyorum. Her kent ve büyükşehir, kendi içinden o şehri bilen, seven, sayan adaylar çıkarmalıydı. Sizi, onun için taktir ediyorum. Size, onun için oy veriyorum. Benimle beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlarımı da size oy vermeye çağırdım. Böyle büyük ve güzel bir şehir, 16 milyon nüfusuyla size emanettir" diye konuştu."İnancım yüksek, İstanbul bize emanet"Cindoruk'un ardından söz alan İmamoğlu da, "Bize, büyük bir sorumluluk yüklediniz. Zaten taşıyoruz bu sorumluluğu ama sizden duymak çok büyük bir onur. İstanbul'a bütün bakarak, o bütüncül coğrafyayla eski İstanbul'a baktığımızda üzüntümüz çok büyüyor. Şehrin gerçekten dengesi bozuldu. Şehrin tek gündemi, imar ve plan değişikliği oldu. Hiçbir sorun ne yazık ki çözülemedi bu kentte. Aksine sorunlar da büyüdü. Yatırımlar da bir işe yaramaz hale geldi. Bu seçimi, uçurumun kenarından dönüş olarak görüyorum. Gerçekten odağına insanı koyan ve vatandaşı hisseden, bireysel lütuflarda değil de şehir insanını mutlu eden bir yönetim anlayışını var etme çabası bu. Sizler gibi tecrübeli insanların katkılarıyla da bu iş gerçekten geri dönebilir diye düşünüyorum. İnancım yüksek. İstanbul, bize emanet. Dünya mirası. Böyle bir mirası çarçur etme şansımız yok" dedi.İmamoğlu'ndan Ekmek İşverenleri Sendikasına ziyaretİmamoğlu, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile görüşmesinin ardından Ekmek İşverenleri Sendikası'nı ziyaret etti. Burada federasyon yöneticileri ve üyelerinin sektöre ilişkin sorun ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, çözüme ilişkin önerilerini temsilcilerle paylaştı. Burada konuşma yapan İmamoğlu, "Fırıncının zorlukları nedir? Maliyet, özellikle girdi maliyetlerinin bu dönemde çok zikzak çizmesi sizi yorması bütün bu konuları bilen hisseden birisiyim. Aslında İstanbul'un bu tarz toplumla sürekli iç içe olan bazı sektörlerinin oturulup yeniden ele alınıp konuşulması gerekir. Bunda bir çok kavram var, çalışma saatlerinden tutun, çalışma günlerine varıncaya kadar. Yani büyük bir kentte yeniden ele alınması ve konuşulması gerekiyor. İhtiyaç kapasitesi çıkarılmalı, bu sadece fırıncılıkta değil, bazı sektörlerde de aynı şey yapılmalı, dünyada bunu örnekleri var, İstanbul'da da olmalı" dedi.İmamoğlu'na İstiklal Caddesinde yoğun ilgiDaha sonra İmamoğlu, İstiklal'e çıkarak cadde üzerinde bir süre yürüdü. İmamoğlu'nu gören çok sayıda vatandaş sohbet edip fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki bazı yabancı turistlerle de İngilizce sohbet etti. İranlı turistlerin fotoğraf çektirme isteğini olumlu karşılayan Ekrem İmamoğlu, turistlere 'yeniden gelin' tavsiyesinde bulundu. Cadde üzerinde tulum çalan bir sokak sanatçısı da gören Ekrem İmamoğlu, bir süre dinledikten sonra gezisini sürdürdü.Cadde turu sırasında İstiklale ilişkin görüşü sorulan İmamoğlu, "İstanbul'un kimlik caddesi, İstiklal Caddesi atar damarı gibi bir yer daha kimlik bulmalı, yani bir boşluğa bırakılmalı. Yıl boyu insanları buraya çekecek, İstiklal Caddesi olduğunu, İstanbul'un kalbi olduğunu hissettirecek aktivitelerle festivallerle tarihini anlatan, geçmişini hissettiren kurgularla insanlara servis edersiniz. Dünyanın başka bir yerindeki bir insan İstanbul'a geleceği insan ona göre geleceğini planlayabilir. Hiçbir senaryosu yok, kendi haline bırakılmış. İmalatı bile yıllar sürdü, caddenin kullanımı her zaman bir tartışma konusu oldu. Şu anda her zaman söylüyorum özellikle turiste göre kendini modifiye eden bir sistemde, halbuki İstiklal Caddesinin yüzyıllardır biriktirdiği bir kimliği var" diye konuştu. - İSTANBUL