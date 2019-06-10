Ekrem İmamoğlu'ndan İzlanda'daki skandala tepki: Asla kabul edilemez

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapıldı. İzlanda'daki skandala Türkiye'den sert tepkiler gelirken, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

İmamoğlu, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil" ifadesini kullandı.

İZLANDA'DA NELER YAŞANDI?

Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi uzun bir süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Emre Belözoğlu'na da açıklama yaptığı sırada tuvalet fırçası uzatıldı.