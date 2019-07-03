Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Sunal ve Küçük İskender paylaşımları

Kanser teşhisi konulan şair Küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından hem Küçük İskender'in ölümüyle ilgili hem de 19 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal'la ilgili paylaşım yaptı.

"BU ÜLKENİN GÜLEN YÜZÜDÜR"

Bugün ölümünün 19'uncu yıl dönümü olan Kemal Sunal için "Kemal Sunal, bu ülkenin gülen yüzüdür. Oynadığı karakterlerle de toplumun farklı kesimlerini çok güzel yansıtmıştır. Türkiye'nin zihninde hep özel bir yeri olacak. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum." dedi.

"SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM"

İmamoğlu, sabaha karşı hayatını kaybeden Küçük İskender içinde "Uzun bir süredir kanser ile mücadele eden şair Küçük İskender aramızdan ayrıldı. Özgün tarzıyla şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok türde edebi eserler veren sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim." paylaşımını yaptı.