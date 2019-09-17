Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu: Benim Cumhurbaşkanı adayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.İnce'nin yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin açıklamasının satır aralarında önemli mesajlar veren İmamoğlu, "Bir kere Muharrem İnce benim Cumhurbaşkanı adayım, dolayısıyla benim partimde Grup Başkanvekilliği yapmış, dostluğumuz olan bir arkadaşım. Böyle bir muhabbete girilmesine müsaade etmem. İnceciler şucular bucular kuruma zarar verir. Belediyede de diyorum, bana değil kuruma, halka hizmet edin" dedi.

"CHP'DE HERKES KURUMSALLIĞA HİZMET EDECEK"

CHP'de kurumsallığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "CHP'de de herkes kurumsallığa hizmet edecek. Hiçbir zaman bireysel varoluşlara hizmetin fayda verdiğine inanmayan birisiyim. O yüzden kurumun varlığı benim için önemli. Genel başkanınıza bağlı, ona bağlı akıl ve hizmet üreten partinizin araç olduğu bir atmosferi yaratırsınız. Benim bakış açım budur. Şu an İBB Başkanı'yım, doya doya hizmet etmek istiyorum. Benim alanım o, ona yoğunlaşmış biçimdeyim, bütün arkadaşlarımın da hassasiyetle buna uygun davranma görevi vardır. İnce kendi tabiriyle benim partili akrabamdır." dedi.

İNCE, ADAY OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Muharrem İnce, Didem Arslan Yılmaz'ın Habertürk'te yönettiği programa konuk olmuştu. İnce canlı yayında 2023 yılında yapılması beklenen genel seçimlerde yeniden cumhurbaşkanlığı için aday olacağını duyurmuştu.