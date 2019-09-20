Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

Uzun süredir kanserle mücadele eden Neslican Tay yaşam mücadelesini kaybetti. Tay'ın ölümü sonrası sosyal medyadan çok sayıda siyasi baş sağlığı mesajı yayınlandı.

İMAMOĞLU: GİTTİN ÇOK ÜZGÜNÜZ ÇOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığıNeslican Tay paylaşımında "Gittin, çok üzgünüz çok... Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım. Allah rahmet eylesin" dedi.

İMAMOĞLU 4 GÜN ÖNCE NESLİCAN TAY İÇİN MESAJ YAYINLAMIŞTI

İmamoğlu Neslican Tay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı gün şu mesajı paylaşmıştı: "Neslican, güzel kızım. Daha önce başardın, yine başaracaksın ve biz seninle o müzik dinletisine birlikte gideceğiz söz. Kanser değil, sen güçlüsün. Dualarımız seninle."

İBRAHİM KALIN: GİDERKEN GÜZELLİKLER BIRAKTIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Gittin ama giderken güzellikler bıraktın, umut bıraktın, yaşama azmi bıraktın geride #neslicantay. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin." şeklinde mesaj paylaştı.

KARAMOLLAOĞLU RAHMET DİLEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hayatını kaybeden Neslican Tay için mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Kanser hastalığına karşı verdiği mücadelesi ile tanıdığımız Neslican Tay'ın, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. #neslicantay'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: GÜLER YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen mesajında "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" demiştin. Sen bizlere bu kez kazanmayı değil, vazgeçmemeyi öğrettin. Seni hep yaşama sevincin ve güler yüzün ile hatırlayacağız. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. #NeslicanTay" dedi.