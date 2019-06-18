Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması: Didem Arslan'ı Yıldırım istemedi

Ekrem İmamoğlu, ortak yayın için Didem Arslan'ın neden moderatör olarak seçilmediğini açıkladı.

"DİDEM HANIMI YILDIRIM İSTEMEDİ"

Ekrem İmamoğlu, Yıldırım ile çıktığı ortak yayın ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu konuyu dile getiren ve bu buluşmayı sağlayan bizim talebimizdir. 31 Mart öncesi bu talebimiz reddedildi. 31 Mart'tan sonra bu süreç kabul Yıldırım tarafından. Ben sadece teşekkür ettim. Peşinden Binali Yıldırım, açıklama yaparak 'Uğur Dündar'ı istiyorum' dedi. Ben yine bir yorum yapmadım. Bana sen kimi düşünürsün diye sorduklarında ben dedim ki 'Bu işi en fazla gündeme getiren Didem hanım. Bence o olmalı. Hemde 2 erkek siyasetçi arsında bir kadın olmadı olaya farklı bir boyut katar. Bence öyle olmalı' dedim. Daha sonra geri dönüş yaptılar. 'Binali Yıldırım Didem Hanımı istemiyor' dediler. Daha sonra ise İsmail Küçükkaya moderatör olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.