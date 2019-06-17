17.06.2019 07:19
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Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın sonrası ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'la ortak canlı yayına çıkan CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu program sonrası yaptığı açıklamada "Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğu, AK Partili rakibi ile ortak yayına 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Yayın sonrası açıklama yapan İmamoğlu, "Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanlığı seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a günler kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ilk kez bir televizyon programında karşı karşıya geldi. İki aday, canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Cumhuriyet'in haberine göre, yayının ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Umuyorum bu bir başlangıç olur. Bu emeği geçiren tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Kararı İstanbullular verecektir. Milletimiz iradesini 23 Haziran'da gösterecektir. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, Güncel

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