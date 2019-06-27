27.06.2019 10:35
Haberler » Güncel » Haber

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde belediyenin sponsor olduğu Medipol Başakşehir'e yardımı bırakacaklarını açıklamıştı. Bu söylemiyle ilgili açıklama yaptı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu , belediyenin spor alanında atacağı adımlarla ilgili bilgiler verdi. Özellikle Başakşehir 'in belediyeden aldığı yardımların çok tartışıldığı ve İmamoğlu 'nun da bu konu hakkında "İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır" demişti.

Ekrem İmamoğlu , Hürriyet Gazetesi'nden İpek Özbey ile yaptığı röportajda belediyenin spor kulüpleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

"MUTLAK İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

İmamoğlu,"İstanbul'un öncelikle çok değerli, dünya markası olan Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ile mutlak işbirliği yapacağız. Toplumsal spora katkı sunmalarını sağlayan, aynı zamanda bu kentin markası olması noktasında dünyaya açıldığımızda vitrinin en değerli parçaları haline gelmesini istediğim bir dönem başlatacağız."dedi.

Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu , 31 Mart seçimleri öncesi de belediyenin sponsorluk yaptığı Medipol Başakşehir 'e yardımı keseceklerini ve şehrin 3 büyük kulübüyle daha farklı işbirlikleri yapılacağını belirtmişti.

"İBB BAŞKANININ İŞİ KULÜP KURMAK DEĞİL"

İmamoğlu, Şubat ayında Ekşi Sözlük'te yaptığı soru- cevap programında Medipol Başakşehir ile ilgili soruya, "İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır" diye yanıt vermişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN SPONSORLARI

Başakşehir Başkanı olan Göksel Gümüşdağ aynı zamanda İBB Başkanvekili.

Başakşehir altyapı takımlarına forma reklamını veren İGDAŞ ve Halk Ekmek İBB'ye bağlı kurumlar.

3. havaalanı inşaatında yüklenici firma pozisyonundaki Kalyon İnşaat Başakşehir'in resmi destekçisi.

Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu Medipol'ün isim sponsorluğu var.

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması

Ekrem İmamoğlundan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması

Mehmet Topaldan 20 milyon TLlik büyük fedakarlık!

Galatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, Başakşehirin yeni yengesi çıktı

İstanbul , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Başakşehir , Spor , Ekonomi , Güncel

YORUMLAR(1)
...........:başakşehir onurlu bi klüptür asla para aktarımı kesilmemelidir ama imamoğlu keserse devlet para aktarımı yapacaktır hiç olmazsa hazineden para yardımı yapılması lazım türk bayragımızı avrupada gururla göklere taşıyacaktır TEBRİKLER BAŞAKŞEHİR
Yayından Kaldır
7 31
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:05 FETÖ'nün "polis okulu abisine" hapis cezası
11:04 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektöründen Rektör Coşkun'a ziyaret
11:04 Sözde "sıkıyönetim emirlerini" iletme talimatını vermiş
11:04 Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
11:03 Kadın girişimci uçak krizini fırsata çevirip, ekonomiye katkı sağladı
11:03 DHA YURT BÜLTENİ -5
11:03 "Yediveren inciri"nde hasat zamanı