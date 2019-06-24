Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminden zaferle çıkan Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu , seçimin ardından sabah saatlerinde bir video paylaştı.

İMAMOĞLU'NDAN TWITTER PAYLAŞIMI

Ekrem İmamoğlu dün akşam sandıkların yüzde 90'ının açılmasıyla ikâmet ettiği Beylikdüzü Belediyesi'ne giderek burada bulunan binlerce kişiye seslendi. Başkanlığını vatandaşlarla kutlayan İmamoğlu , bu sabah sosyal medya hesabından Beylikdüzü'ndeki mitinginin görüntülerini paylaşarak, "Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle" diye yazdı. İmamoğlu İstanbul 'a teşekkür etti.