21.06.2019 15:02
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Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'in belediyeden aldığı sponsorluklar için "Belediyenin imkanlarını, parasını, sponsorluklarını, taraftarı bile olmayan ya da siyasi anlam taşıyan kulüplerin zenginleşmesi, milyon dolarlık sözleşme yapması için İstanbul adına söz veriyorum ki asla ve asla israf etmeyeceğiz" dedi.

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada İBB'den aldığı destekle dikkat çeken Medipol Başakşehir hakkında konuştu.

"SPORDAN SİYASETİ SÖKÜP ATACAĞIZ"

"Belediyenin imkanlarını, parasını, sponsorluklarını, taraftarı bile olmayan ya da siyasi anlam taşıyan kulüplerin zenginleşmesi, milyon dolarlık sözleşme yapması için İstanbul adına söz veriyorum ki asla ve asla israf etmeyeceğiz. Siyaseti, partizanlığı sporun içine bile sokanların o sürecinden bu şehrin her damarını kurtaracağız. Siyaseti söküp atacağız. Siyasetin sporda ne işi var? Allah'ınızı severseniz. Sporu siyasetin içine sokunca daha iyi gol mü atılıyor, daha hızlı mı koşuluyor?"

"İBB BAŞKANIN İŞİ KULÜP KURMAK DEĞİL"

İmamoğlu, Şubat ayında Ekşi Sözlük'te yaptığı soru- cevap programında Medipol Başakşehir ile ilgili soruya, "İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır" diye yanıt vermişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN SPONSORLARI

Başakşehir Başkanı olan Göksel Gümüşdağ aynı zamanda İBB Başkanvekili.

Başakşehir altyapı takımlarına forma reklamını veren İGDAŞ ve Halk Ekmek İBB'ye bağlı kurumlar.

3. havaalanı inşaatında yüklenici firma pozisyonundaki Kalyon İnşaat Başakşehir'in resmi destekçisi.

Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu Medipol'ün isim sponsorluğu var.

Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması

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İstanbul , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Başakşehir , Politika , Spor , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(15)
...........:Kediler, yaşadığı mekana sadık olur. Bir tür evcil vardır ki, sahibine ölümüne sadık kalır. . Bir avuç makarna bile sadakat için yeterli oluyor. .
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İMAM AYILDI:17 YILDIR MİLLETE YALAN ATANLAR BAŞ TAÇI SEN Bİ KERE YALAN SÖYLEDİN ORTALIK AYAĞA KALKTI MİLLET HIRSIZINI YALANCISINI DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYOR İMAMOĞLU. HERŞEY ÇOOOOK GÜZEL OLACAK.
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17 12
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ADALAR:herşey çok güzel olacak
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İMAM BAYILDI:İMAMOĞLU İNSAN GÖZGÖREDE SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYOSUN BU MİLLET BIKTI SEN BIKMADIN HA BABAM SALLIYOSUN YETER ARTIK İNSANLARIN SAN AO Y VERİCEĞİ VARSA BİLE VERMEZ BU SAATTEN SONRA
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ESTAPENTA:Ben bu adama nedense hiç güvenmiyom
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